Британская церковь позволила проституткам работать на церковной парковке

Церковь Всех Святых, расположенная в районе Кенсингтон в Ливерпуле, приняла решение оставлять ворота своей парковки открытыми на ночь, несмотря на то, что этой территорией в темное время суток пользуются проститутки — они оказывают услуги в автомобилях клиентов и употребляют наркотики, оставляя мусор на парковке. Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

Местные жители — особенно те, у кого на парковку выходят окна и происходящее там могут видеть их дети — недовольны таким решением церковной администрации: на месте, предназначенном для машин прихожан, часто находят использованные презервативы и следы употребления запрещенных веществ. Однако церковь, расположенная рядом с местным «кварталом красных фонарей», не собирается закрывать ворота.

По словам представителя церкви, священнослужители уверены, что все люди равны перед богом и хотят поддерживать в том числе и проституток, чтобы предлагать альтернативный путь в жизни. «Мы понимаем, что эти женщины очень часто — не просто секс-работницы, но матери, сестры и чьи-то друзья, которые борются с какими-то трудностями в жизни, и их не стоит судить из-за этого их занятия», — заявил он.

Такой же логикой помощи самым уязвимым слоям руководствуются и некоторые в католической церкви. Так, в 2020 году кардинал Конрад Краевский, отвечающий за гуманитарные программы Ватикана, направил денежную помощь группе проституток-транссексуалов в городе неподалеку от Рима.