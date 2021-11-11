Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в четверг, 11 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4144,87 пункта (минус 0,66 процента), индекс РТС — до 1832,08 пункта (минус 1,16 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» на 10:05 стали «Полиметалл» (плюс 1,38 процента, до 1405 рублей за акцию), «Полюс» (плюс 0,99 процента, до 15 252 рублей) и «Татнефть» (плюс 0,68 процента, до 546 рублей). Больше всего подешевели бумаги «Магнита», TCS Group и «Газпрома». Акции этих компаний упали не более чем на 0,25 процента.

Курс доллара составил 71,22 рубля (минус 0,06 рубля), курс евро — 81,75 рубля (минус 0,09 рубля). Биткоин, установивший накануне два рекорда стоимости, сегодня торговался по 64 855 долларов за монету (минус 2,5 процента).

Нефть марки Brent стоила 82,52 доллара за баррель (минус 0,13 процента). Нефть марки WTI торговалась по 81,28 доллара (минус 0,07 процента). Стоимость газовых фьючерсов на декабрь составила 867 долларов за тысячу кубометров.

