Агата Муцениеце предложила наказывать женщин за харассмент

Актриса Агата Муцениеце в ходе шоу «Есть вопросики» предложила наказывать женщин за харассмент. Запись передачи была опубликована на YouTube-канале блогерши Иды Галич.

Артистка заявила, что в теме домогательств «очень плавающие границы», а люди сталкиваются с домогательствами не только в мире кино. «Люди друг друга ломают. Это жизнь. Выживает сильнейший», — отметила она.

По мнению актрисы, именно в кинематографе вопрос харассмента выносят на публику. Она предположила, что в этой сфере мужчины ведут себя неподобающим образом, так как женщины предлагают им секс в обмен на роль. «Почему женщинам разрешено это предлагать и получать за это дивиденды? Тогда и их надо наказывать за то, что они вообще в целом этим пользуются. А они этим пользуются. Страдают невинные, слабые из-за того, что женщине это позволили в какой-то момент», — сказала Муцениеце.

При этом она выразила мнение, что любая актриса должна немного влюблять в себя режиссера. Артистка добавила, что в начале карьеры и сама сталкивалась с харассментом и угрозами, но не стала называть имя этого мужчины. Тот предлагал поселить Муцениеце в отдельной квартире и периодически приезжать к ней.