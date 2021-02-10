Муцениеце осудила Галкина за шоу с детьми на Первом канале

Ведущего и юмориста Максима Галкина осудили за шоу с талантливыми детьми на Первом канале. Актриса Агата Муцениеце в ролике на YouTube раскритиковала комика за формат передачи. Обсуждение проходило во время YouTube-шоу MamBook.

В ролике актриса рассуждала о том, что родители зачастую спешат отдавать детей в различные кружки и секции с целью дополнительного развития, и упомянула телепередачи, которые формируют такие приоритеты. Вскоре речь зашла и о шоу Галкина «Лучше всех!».

«Максим Галкин, привет! Зачем?! Из-за него смотришь и думаешь, что у меня за… фарш?» — возмутилась Муцениеце, имея в виду, что после передачи родители могут начать думать плохо о своем ребенке и его способностях.

Такую точку зрения поддержала психолог Ирина Млодик: «Мне тоже больно смотреть эту передачу, потому что таланты детей начинает эксплуатировать родительское эго. Это беда. Мы ребенка лишаем детства, а этот период никто не вернет».

Ранее популярная блогерша, мать троих детей Наталья Давыдова, известная как Тетя Мотя, раскрыла свой секрет воспитания. Она отметила, что считает первый год жизни ребенка самым важным, и подчеркнула, что в этот период никто не может заменить ему мать.