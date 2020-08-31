Прожившие в браке 79 лет супруги раскрыли формулу долговечной любви

Супруги из Эквадора, прожившие в браке 79 лет, попали в книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женатая пара. Они раскрыли представителям Guinness World Records формулу долговечной любви.

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110-летний Хулио Цезарь Мора Тапия и 104-летняя Вальдрамина Макловия Квинтерос Рейес рассказали, что их отношения начались с дружбы. Пара решила пожениться спустя семь лет, 7 февраля 1941 года. Церемония бракосочетания прошла тайно, поскольку родные не ободряли их желание вступить в брак. Вместе они воспитали пять детей, 11 внуков, 21 правнука и 9 праправнуков.

Супруги считают свою семью — главным приоритетом в жизни. По их словам, отношения с родными должны строиться на любви и уважении. «Секрет крепких отношений в семье — любовь, обоюдное уважение, честность и должное воспитание, основанное на семейных ценностях», — отметили Хулио и Вальдрамина.

«Мы сохранили наш брак благодаря уважению, состраданию и чуткости, — подчеркнула пара. — Мы никогда не спорили и не ругались. Какие-то разногласия, конечно, были, но дети о них не знали. Ведь они тоже нуждались в уважении и любви».

Ранее супруги из английского города Сент-Хеленс, графство Мерсисайд, прожившие в браке 65 лет, раскрыли секрет долгих и счастливых отношений. Маргарет Мэтьюс считает, что в паре важно разговаривать друг с другом. По ее мнению, это единственный способ оставаться вместе на протяжении долгих лет.