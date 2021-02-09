Популярная блогерша и мать троих детей раскрыла секрет воспитания

Популярная блогерша и мать троих детей Наталья Давыдова, известная как Тетя Мотя, в ходе интервью YouTube-шоу MamBook раскрыла свой секрет воспитания. Выпуск опубликован на канале актрисы Агаты Муцениеце.

Давыдова отметила, что считает первый год жизни ребенка самым важным, и подчеркнула, что в этот период никто не может заменить ему мать. Однако, по словам блогерши, постепенно его потребность в матери уменьшается, поэтому у женщины должно появляться время на себя. Если не привносить в жизнь новые впечатления и новые занятия, женщины начинают чахнуть, уверена она.

«Детям, опять же, нужны счастливые мамы, потому что, когда ты счастлив, ты делаешь счастливыми всех вокруг. И, когда ты несчастен, это несчастье перекидывается на всех: на детей, на мужа, на семью», — поделилась Давыдова. Поэтому она порекомендовала женщинам не забывать про себя, заниматься интересными хобби, общаться с людьми, пытаться найти себя и возвращаться на работу по окончании декретного отпуска, если женщина работала.

«Дети — это прекрасно, это замечательно, но нужно все-таки оставить и место для себя, для самореализации», — призвала блогерша. Она также заключила, что женщина, которая может совмещать работу и материнство, а также быть полезной обществу, подает ребенку хороший пример.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о том, как воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми людьми. По словам Познера, детей нужно уважать и категорически нельзя бить. Кроме того, нет смысла говорить ребенку об идеалах и принципах, если сам родитель их не соблюдает.