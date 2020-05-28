Россиянам раскрыли секреты воспитания детей на самоизоляции

Взрослые должны занимать детей не только играми, но и хозяйственными делами, чтобы направлять их энергию в мирное русло на время действия режима самоизоляции. Секреты воспитания детей во время ограничений, введенных из-за коронавируса, раскрыла в интервью «Ленте.ру» психолог и директор Московской службы психологической помощи Нина Петроченко.

По ее словам, дети должны вместе с родителями не только играть, но и решать какие-то задачи, связанные с работой по дому. «В домашние дела рекомендуется включаться всем членам семьи. И нужно сделать так, чтобы было интересно и взрослым, и детям», — пояснила психолог.

Петроченко также отметила, что взрослые не должны поддаваться капризам ребенка, считая, что ему тяжелее переживать самоизоляцию. «У детей более гибкая психика, поэтому не стоит говорить: "Ах, бедные, несчастные детки". Детки очень хорошо чувствуют, когда можно сесть родителям на шею, свесить ножки и покапризничать», — уточнила она.

По мнению психолога, родители, которые вынуждены работать дистанционно, должны четко объяснить ребенку, для чего им нужно время на спокойное исполнение своих профессиональных обязанностей. «Они должны заниматься своими профессиональными обязанностями, чтобы ребенок понял — родители думают о том, как заработать, сделать так, чтобы денег хватило и на его капризы в том числе. Поэтому лучше не мешать», — заявила специалист.

Ранее Петроченко дала россиянам совет по борьбе с одиночеством во время самоизоляции. По ее словам, тем, кто живет один, следует уделять больше времени самообразованию и волонтерской деятельности.

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