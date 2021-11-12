«Антонов» назвал срок первого полета Ан-178 без российских комплектующих

Новый «Антонов» для украинской армии поднимется в небо уже весной 2022 года

Украинское государственное предприятие «Антонов» готово испытать новый военный самолет Ан-178. Самолет поднимется в небо и совершит первый полет весной 2022 года. Такие сроки сообщил директор Antonov Logistics SALIS Андрей Чернявский, передает УНИАН.

Всего украинская армия заказала у «Антонова» три самолета модели Ан-178. Пробный полет совершит первый из них, два других самолета сейчас находятся на стадии сборки.

Министерство обороны Украины договорилось о поставке новых транспортников в состав вооруженных сил к 2023 году. На эти цели «Антонов» получил кредит в государственном «Укрэксимбанке» на 3 миллиарда гривен (более 8 миллиардов рублей).

Новый Ан-178 конструктора «Антонов» — ближнемагистральный транспортный самолет. Предприятие позиционирует его как замену Ан-12, разработанного еще в 1950-е годы в СССР.

Ранее в сентябре «Антонов» поделился планами по отказу от комплектующих российского производства для Ан-178 к концу 2021 года. Уточняется, что пока самолет летал только с ними.