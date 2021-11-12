Монеточка спародировала Дмитрия Киселева

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) спародировала видео телеведущего Дмитрия Киселева, в котором он оценил образ американской журналистки Хэдли Гэмбл. Певица опубликовала ролик в своем TikTok-аккаунте.

Пародия была посвящена сюжету из программы Киселева «Вести недели» на телеканале «Россия 1», в котором тот заявил, что Гэмбл пришла на встречу с президентом России Владимиром Путиным в вызывающем образе и «чего только не вытворяла ногами». В ответ на видео Киселева Монеточка поиронизировала над тем, как телеведущий был одет во время записи интервью с журналистом Юрием Дудем.

«Видно, что ко встрече с Дудем Киселев очень готовился: он отказался от классических брюк, предпочитая им более облегающую модель, которая нарочито демонстрирует все нюансы строения мужских ног», — пошутила певица над внешним видом ведущего. «Чего только не вытворяли его брови во время интервью», — добавила Монеточка, пародируя слова Киселева.

«Все четко сказала. Разложила по полочкам», — написал под роликом певицы один из пользователей. Многие комментаторы также поддержали Монеточку и похвалили ее чувство юмора.

Гэмбл была модератором пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который проходил в Москве с 13 по 15 октября. На форуме Путин назвал журналистку красивой женщиной.