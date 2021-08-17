Монеточка не явилась в суд по делу о плагиате песни солиста «Чай вдвоем»

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) не явилась на заседание Чкаловского районного суда Екатеринбурга по делу о плагиате песни бывшего солиста поп-группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника председателя инстанции Екатерину Синицкую.

Отмечается, что рассмотрение иска Костюшкина к Гырдымовой было отложено на будущее из-за неявки ответчицы в суд. Следующее заседание назначено на 2 сентября.

В июле этого года стало известно, что бывший солист коллектива «Чай вдвоем» подал в суд на Монеточку за плагиат и потребовал выплатить 900 тысяч рублей компенсации за использование его произведения. Костюшкин узнал в песне 23-летней исполнительницы «Мама, я не зигую» свою композицию «Женщина, я не танцую». Певец также попытался решить вопрос в досудебном порядке, однако ему это не удалось.