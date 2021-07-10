Стас Костюшкин потребовал с Монеточки миллион рублей за плагиат

Бывший солист группы «Чай вдвоем» подал в суд на певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) за плагиат и потребовал миллионной компенсации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Костюшкин узнал в песне Монеточки «Мама, я не зигую» свою композицию «Женщина, я не танцую». Певец попытался решить вопрос в досудебном порядке, однако ему это не удалось.

Бывший солист «Чай вдвоем» обратился к юристу и подал иск в Екатеринбургский суд — он требует выплатить 900 тысяч рублей за использование его произведения.

В апреле билборд c изображением Монеточки появился в самом центре Нью-Йорка — на Таймс-сквер. Певицу порекомендовали к прослушиванию в рамках кампании Equal музыкального сервиса Spotify, направленной на поддержку женщин в музыкальной индустрии.