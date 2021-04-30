Билборд с Монеточкой появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Билборд c изображением российской певицы Монеточки появился в самом центре Нью-Йорка — на Таймс-сквер. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Монеточку порекомендовали к прослушиванию в рамках кампании Equal музыкального сервиса Spotify, направленной на поддержку женщин в музыкальной индустрии. По статистике сервиса, только один из пяти исполнителей в музыкальном чарте — женщина. Также в сервисе появился плейлист Equal Russia, в котором собраны треки российских исполнительниц.

Монеточка отреагировала на новость словами: «Ваша крошка на Таймс-сквер!» Она подчеркнула, что раньше бы и не осмелилась о таком мечтать.

«Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Будем добрее в комментариях, лояльнее к тому, чего не понимаем, и строже к тому, что мешает стать счастливым», — добавила она, прокомментировав низкое число женщин в музыке.

Ранее Spotify был назван журналом Time одной из самых влиятельных инновационных компаний. В список были включены те, кто, по мнению редакции и экспертов, «помогают наметить важный путь вперед».