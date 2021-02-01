Появились кадры со свадьбы певицы Монеточки

В сети появились кадры с банкета, посвященного свадьбе певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) и музыканта Виктора Исаева (настоящее имя — Виктор Емелин). Об этом сообщает «СтарХит».

Пара заключила официальный брак в конце декабря 2020 года, на регистрации в Сочи присутствовали только Монеточка и ее жених. Банкет в честь свадьбы состоялся 31 января в Москве после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на работу ресторанов. На торжестве присутствовали, в частности, артисты Сергей Бурунов и Александра Бортич.

22-летняя Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева 26 декабря. Позже исполнительница поделилась сомнениями по поводу замужества.