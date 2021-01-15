Монеточка поделилась видео со своей свадьбы в Сочи

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) показала свою свадьбу в Сочи. Она поделилась с подписчиками видеозаписью торжества на YouTube-канале.

На регистрации брака присутствовали только певица и муж — музыкант и продюсер Витя Исаев (настоящее имя — Виктор Емелин). Артистка отметила, что поделилась очень личным видео с подписчиками: «Нас даже отговаривали выкладывать некоторые фрагменты. Но я не боюсь и хочу по-настоящему поделиться с вами этим моментом и своими чувствами».

«Наша свадьба не похожа на концовку сказки Disney, не похожа на свадьбу наших родителей, не похожа на стильное торжество Instagram-селебрити... она только наша. И вы приглашены, мои драгоценные ребята», — подписала артистка публикацию. Невеста предстала на видео в простом светлом платье, жених — в джинсах и свитере. Пара поклялась друг другу в любви и верности на крыльце сочинского ЗАГСа.

26 декабря Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. Позже 22-летняя исполнительница поделилась сомнениями по поводу замужества.