Монеточка вышла замуж

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. Об этом сама исполнительница сообщила на своей странице в Instagram в субботу, 26 декабря.

«Сегодня я вышла замуж», — написала певица. Свой пост она сопроводила фотографией, на которой изображены руки супругов, украшенные обручальными кольцами: на них выгравирована надпись Love blind (Любовь слепа).

В комментариях подписчики Монеточки поздравили молодоженов, пожелав им счастья. «Хоть какая то радость», «Рады за вас», «Самые теплые поздравления!» — писали пользователи.

Ранее Монеточка рассказала об обмане бывшего менеджера и специально для шоу «вДудь» исполнила новый трек о Владимире Путине. Артистка отметила, что прожила без Путина всего два года своей жизни и ей было бы интересно пожить при другом президенте.