Монеточка рассказала об обмане бывшего менеджера и спела песню о Путине

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала об обмане бывшего менеджера и спела новую песню о президенте России Владимире Путине. Интервью с артисткой вышло на YouTube-канале Юрия Дудя.

Монеточка заявила, что ей было очень сложно перестать сотрудничать с бывшим менеджером Евгением Крамаром. По словам артистки, он присвоил себе большую сумму денег, которые до сих пор не может вернуть. «Я далеко не единственная, кто с этим столкнулся, но я стараюсь относиться к этому по-философски. Какой-то важный жизненный урок мне был таким образом преподнесен», — пояснила Гырдымова. После этого менеджером Монеточки стала ее мама.

Также певица тяжело переживала период большой популярности и многочисленных выступлений. «Я видела, как люди общаются со мной. Подходят к тебе в гримерку и в третьем лице напрямую: "А, так это та Монеточка, которая..." Это было не очень приятно», — отметила Гырдымова. Как пояснила певица, в этот же период продюсерская компания Александра Роднянского работала над документальным фильмом о ней. Однако съемки приостановили, все важные решения в отношении этого проекта Гырдымова также делегировала своему менеджеру.

Специально для шоу «вДудь» Монеточка исполнила новый трек о Владимире Путине. Артистка отметила, что прожила без Путина всего два года своей жизни и ей было бы интересно пожить при другом президенте.