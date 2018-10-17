Монеточке поставили диагноз

Елена Гырдымова, мать певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова), раскрыла подробности состояния дочери. Ее слова передает Федеральное агентство новостей (ФАН) в среду, 17 октября.

«Концерты в нескольких городах отменили из-за того, что она заболела и сорвала голос и связки. Диагноз — трахеит и ларингит. Сейчас лечится: ей ставят капельницы, дают лекарства», — рассказала мать Монеточки. Женщина добавила, что певица активно идет на поправку — ее состояние уже улучшилось.

Ранее в среду сообщалось, что концерты Монеточки в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке были отменены из-за болезни певицы. Организаторы мероприятий сообщили, что артистка потеряла голос. Монеточка опубликовала видеозапись из больницы, на которой видно, что она лежит под капельницей.

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