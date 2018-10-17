Монеточка потеряла голос

Монеточка (Елизавета Гырдымова) отменила концертный тур по восточной части России из-за болезни. Об этом сообщает Rambler News Service.

Певица должна была выступить в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке, однако серьезно простудилась в ходе гастролей. «Мы вынуждены перенести концерт: Лиза заболела, потеряла голос и не может выступать из-за плохого физического состояния. Мы надеялись, что она поправится, но увы этого не произошло», — заявили организаторы шоу.

16 сентября Монеточка отменила концерт в московском клубе Gipsy за полчаса до начала мероприятия. Билеты на шоу начинались от 1500 рублей, при этом организаторы авансом выплатили певице гонорар в миллион рублей. Позднее Гырдымова прокомментировала скандал, заявив, что организаторы мероприятия не смогли выполнить условия, поставленные ею для выступления, а денег она не получала.

В тот же день 16 сентября музыкальный критик Михаил Козырев заявил, что певице «прямо совсем не повезло» с тембром голоса. По его мнению, ей помог бы хороший музыкальный продюсер, который нашел бы «такую форму донесения этих стихов, которая не будет так сильно резать слух. Например, она просто будет не петь, а читать речитатив в таком рэповом стиле и при этом ниже голосом просто».

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