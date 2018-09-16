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Монеточке посоветовали читать рэп

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Певице Монеточке стоит найти нового продюсера и поработать над формой подачи своих стихов. Об этом заявил музыкальный критик и ведущий Михаил Козырев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Козырева, Монеточка — очень талантливая поэтесса, однако с тембром голоса ей «прямо совсем не повезло». Решить эту проблему, отметил он, помог бы хороший музыкальный продюсер, который нашел бы «такую форму донесения этих стихов, которая не будет так сильно резать слух».

«Если бы я был на месте этого продюсера, я бы предпочел принять это решение, когда бы можно было сравнить. То есть, например, она просто будет не петь, а читать речитатив в таком рэповом стиле и при этом ниже голосом просто. Не будет стараться изо всех сил туда его загнать. И надо сравнить», — пояснил критик.

Он также добавил, что певица могла бы писать тексты для других артистов, чтобы использовать свой потенциал.

В июле певица Земфира назвала голос Монеточки «омерзительным». При этом она признала, что у исполнительницы «отличные тексты» и она «нормально выглядит».

Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) — 20-летняя певица из Екатеринбурга. В ее дискографии — альбомы «Психоделический клауд рэп» и «Раскраски для взрослых», который вышел летом 2018 года.

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