Монеточка отменила концерт после совета читать рэп

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) отменила концерт в московском клубе Gipsy за полчаса до начала мероприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Super/

Причины отмены не называются. Билеты на шоу начинались от 15 тысяч рублей, при этом организаторы уже выплатили Монеточке гонорар в миллион рублей.

Ранее 16 сентября музыкальный критик Михаил Козырев заявил, что певице «прямо совсем не повезло» с тембром голоса. По его мнению, ей помог бы хороший музыкальный продюсер, который нашел бы «такую форму донесения этих стихов, которая не будет так сильно резать слух. Например, она просто будет не петь, а читать речитатив в таком рэповом стиле и при этом ниже голосом просто».

В пятницу, 14 сентября Монеточка поучаствовала в капитал-шоу «Поле Чудес» на Первом канале, где выиграла мультиварку и поцелуй Якубовича. Она подарила ведущему две куклы, назвав их «куклами вуду».

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