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Шуфутинский допустил создание ремейка «Третье сентября» с Гречкой или Монеточкой

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Михаил Шуфутинский

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский заявил, что рассмотрит предложение перепеть свой хит «Третье сентября» с такими певицами, как Гречка или Монеточка, если ему поступит подобное предложение. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 3 сентября.

«Я мог бы, но мне никто ничего не предлагал и никто ни о чем не просил. Видите ли, дуэт — это серьезные вещи, это не просто так взять вдвоем и спеть песню», — объяснил музыкант.

По словам Шуфутинского, у него самого мысли исполнить свою песню с молодыми артистками не возникало, поскольку ему никто этого не предлагал. «Если это произойдет, то мы будем об этом думать и рассматривать», — заверил он.

70-летний Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года». Помимо «Третьего сентября», он выпустил такие композиции, как «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка».

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