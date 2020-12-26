Монеточка поделилась сомнениями после замужества

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) поделилась сомнениями после замужества. Об этом артистка порассуждала в сторис Instagram.

По словам 22-летней Монеточки, она оказалась «той самой одноклассницей, которая первой среди всех выскочила замуж». «Как вы считаете, это успех? Или поражение?» — в шутку поинтересовалась у подписчиков Гырдымова.

26 декабря Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. Свой пост в соцсети она сопроводила фотографией, на которой изображены руки супругов, украшенные обручальными кольцами: на них выгравирована надпись Love blind (Любовь слепа).

В комментариях певицу поздравили комик Александр Гудков, актеры Сергей Бурунов, Александра Бортич, певица Полина Фаворская.