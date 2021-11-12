Изможденный пингвин случайно преодолел 3000 километров

Пингвин преодолел 3000 километров до Новой Зеландии и был принят за мягкую игрушку

Редкого пингвина обнаружили на берегах Новой Зеландии, в 3000-х километров от его естественной среды обитания — Антарктиды, сообщает издание BBC News.

Местный житель Гарри Сингх, прогуливаясь по пляжу вместе с женой, вдруг заметил на берегу пингвина. Сначала он подумал, что это мягкая игрушка, но потом пингвин повернул голову. «Он не двигался в течение часа и выглядел изможденным», — сказал Сингх.

Пара вызвала спасателей, чтобы они позаботились о пингвине. По словам Сингха, они с женой не хотели, чтобы пингвин случайно стал добычей для собак.

Спасатели выяснили, что этот пингвин — представитель вида Адели, обитающего исключительно на Антарктическом полуострове. После обследования и проведения анализов ветеринары заявили, что у пингвина недостаточный вес и сильное обезвоживание. Они пообещали привести жизненные показатели пингвина в норму, а затем выпустить его на безопасный пляж.

Это третий зарегистрированный в истории случай, когда пингвин Адели сам преодолел путь до побережья Новой Зеландии. По мнению экспертов, частое появление пингвинов Адели в Новой Зеландии может стать тревожным знаком, говорящим об изменениях в Мировом океане.

Ранее ученые из службы по изменению климата Евросоюза Copernicus заявили, что уровень Мирового океана поднимается с рекордной скоростью из-за тающих ледников, а климатические изменения на планете уже достигли катастрофических масштабов.