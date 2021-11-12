Курс доллара взлетел

Курс доллара на торгах Московской биржи 12 ноября взлетел до наивысшего уровня с 22 октября, превысив отметку 73 рубля за доллар, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации доллар торговался по 73,02 рубля. Таким образом, рост по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 1,4 процента.

Курс евро на момент публикации равнялся 83,6 рубля. Рост котировок по сравнению с закрытием сессии 11 ноября составил 1,68 процента.

11 ноября Еврокомиссия улучшила прогноз по темпам роста российской экономики, основанный на более высоких ожиданиях стоимости нефти. Средняя стоимость барреля марки Brent, по мнению авторов, по итогам года составит 71,6 доллара.

