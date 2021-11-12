В России впервые показали короткометражные сериалы Studio+

На новой видеоплатформе VK Видео появились мини-сериалы от Studio+, подразделения кинокомпании StudioCanal, которая входит в крупнейший французский медиахолдинг Canal+. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Пользователям VK Видео в течение шести месяцев будут доступны 16 французских сериалов. В их числе «Глубина», «Мадам Голливуд» и «Мертвый угол».

«Глубина» погрузит пользователей в мир подводного плавания. В центре сюжета — молодая спортсменка Нелли и ее брат-близнец, который погибает на чемпионате мира по фридайвингу. Девушка решает сама заняться этим видом спорта и выяснить, что на самом деле скрывается под водой. В сериале снимаются Орнелла Мути и Катерина Мурино, звезда фильма «Казино Рояль».

«Мадам Голливуд» рассказывает об известной топ-модели по имени Кэндис. Она понимает, что оказалась пленницей в собственной квартире — в заложниках у некой Мадам Голливуд. История была экранизирована дважды — в 2007 и 2016 годах. Пользователям VK Видео будет доступна свежая версия сериала.

Сюжет «Мертвого угла» разворачивается в вымышленном мире, где подпольные бои — это процветающий бизнес. Зрителей ждут сражения банд и противостояния кланов, магия и зомби.