Суд прекратил многолетнее опекунство над Бритни Спирс

В США суд прекратил многолетнее опекунство над певицей Бритни Спирс. Об этом сообщает TMZ, ведущий онлайн-трансляцию из зала суда.

По информации издания, решение об отмене 13-летнего опекунства вступает в силу немедленно. «Поверенный Бритни Мэтью Розенгарт только что прибыл в здание суда... он широко улыбнулся и был встречен аплодисментами сторонников Бритни», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре Бритни Спирс обвинила свою мать Линн Спирс в том, что в течение 13 лет была под опекой отца Джейми Спирса. По словам поп-звезды, ее отец был «недостаточно умен», чтобы самому придумать план с опекой.

30 сентября стало известно, что суд в США отстранил Джейми Спирса, отца знаменитости, от опеки над ней. Судья также постановил назначить женщине временного попечителя.

Бритни Спирс находилась под опекой отца около 13 лет. На протяжении этого времени денежные средства, заработанные певицей, были под контролем Джейми Спирса. Он также принимал все решения в ее жизни — от финансовых вопросов до творчества, а также личных встреч. Позже он был отстранен от принятия решений, связанных с личной жизнью артистки, но сохранил контроль над ее имуществом.