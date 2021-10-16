Бритни Спирс отпраздновала Рождество в октябре и захотела уехать из США

Бритни Спирс заявила, что ей «противна эта система» и захотела жить в другой стране

Американская певица Бритни Спирс решила отпраздновать Рождество в октябре, а также заявила, что хотела бы уехать из США. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала снимок рождественской ели, сделанный в ее доме.

«Я праздную Рождество в этом году очень рано. Потому что почему бы и нет? Я верю, что любая причина найти больше радости в жизни — хорошая идея», — написала исполнительница.

Кроме того, Спирс заявила, что ей «противна эта система», и ей хотелось бы жить в другой стране. «Я не сделала ничего, чтобы со мной обращались так, как в течение последних 13 лет!», — заявила американская звезда.

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30 сентября стало известно, что суд в США отстранил Джейми Спирса, отца певицы, от опеки над ней. Судья постановил назначить артистке временного попечителя. Очередное судебное заседание, посвященное опеке над Спирс, пройдет 12 ноября.

39-летняя Спирс находилась под опекой отца на протяжении 13 лет. Все это время денежные средства, заработанные певицей, были под контролем Джейми Спирса. Он также принимал все решения в ее жизни — от финансовых вопросов до выступлений, записей, туров, шоу, а также личных встреч. Позже Джейми Спирс был отстранен от принятия решений, связанных с личной жизнью артистки, но сохранил контроль над ее имуществом.