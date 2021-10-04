Журналисты раскрыли подробности предстоящей свадьбы Бритни Спирс с тренером

Журналисты раскрыли подробности предстоящей свадьбы 39-летней американской певицы Бритни Спирс и ее возлюбленного, 27-летнего персонального тренера Сэма Асгари. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на инсайдеров.

По информации медиа, торжественную церемонию планируется провести на Гавайях. Пара пригласит знаменитостей, которые поддерживали певицу в период судебных разбирательств. Среди них — певицы Мадонна, Майли Сайрус и Шер, семья Кардашьян и другие.

«Сейчас главные приоритеты Бритни — выйти замуж, родить ребенка, вернуть свою общественную жизнь в нужное русло и разобраться в том, куда были потрачены все ее деньги. Это будет напряженный период», — поделился источник из окружения артистки. Уточняется, что исполнительница не планирует возвращаться на сцену в ближайшее время, она хочет создать полноценную семью.

Ранее стала известна цена помолвочного кольца, которое певица получила от жениха. Материал опубликовал National News. По информации издания, стоимость украшения с бриллиантом весом четыре карата и дорожкой из мелких бриллиантов на внутренней стороне оценивается в 70 тысяч долларов. На внутренней стороне платинового ободка выгравирована надпись Lioness («Львица») — так Асгари называет невесту.

Возлюбленные познакомились в 2016 году на съемках клипа на песню Slumber Party, в котором Асгари участвовал в качестве актера, и состоят в отношениях уже пять лет.