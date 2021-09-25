Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о слежке за ней

Экс-сотрудник службы охраны американской поп-певицы Бритни Спирс Алекс Власов рассказал о методах слежки за ней на протяжении 13 лет под опекой. Об этом пишет газета New York Times.

По его словам, отец певицы и охранная фирма вели наблюдение за певицей и тайно делали аудиозаписи из ее спальни, в том числе записывали общение с детьми и парнем. При помощи определенных технических настроек учетная запись iCloud телефона Спирс зеркально отображалась на iPad, а затем на iPod. Власову поручали шифровать сообщения певицы и отправлять ее отцу и бывшему бизнес-менеджеру Робин Гринхиллу.

Издание отмечает, что Власов подкрепил свои рассказы электронными письмами, сообщениями и аудиозаписями. Бывший охранник заявил, что начальство говорило ему, что такие меры наблюдения необходимы для защиты певицы и она сама хочет находиться под опекой.

Ранее сообщалось о первом трейлере документального фильма Netflix о Бритни Спирс. Сама лента выйдет 28 сентября. В потенциально скандальной картине, снятой режиссером Эрин Ли Карр, будет рассказано о правовых и этических вопросах опекунства отца над артисткой.

В начале сентября Джеймс Спирс, отец поп-певицы, подал ходатайство о прекращении опекунства над дочерью. В заявлении, которое было подано в Верховный суд Лос-Анджелеса, указано, что Бритни Спирс «имеет право на то, чтобы суд всерьез пересмотрел вопрос о необходимости сохранения опекунства», так как «обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для сохранения опекунства может больше не быть».