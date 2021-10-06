Отец Бритни Спирс хотел исцелить ее при помощи христианства

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс хотел спасти ее от психического расстройства при помощи христианства. Об этом сообщает TMZ.

Джейми Спирс верил, что религия сможет исцелить дочь. Как рассказал источник издания, в 2008 году родственник звезды получил опекунство над ней и тогда же сблизился с христианкой и бизнес-менеджером Лу Тейлор. Та, вместе с бывшим менеджером Бритни Робином Гринхиллом, помогала управлять делами, связанными с карьерой и личной жизнью артистки.

По словам источника, в то время Спирс-старший, Тейлор и Гринхилл постоянно ходили с Библией, заставляли исполнительницу читать религиозную литературу и резко высказывались в адрес людей, которых считали «недостаточно хорошими христианами». При этом вопросы религии отошли на второй план, как только они получили доступ к деньгам артистки.

30 сентября стало известно, что суд в США отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей. Однако американская поп-исполнительница полностью не избавилась от контроля. Суд постановил назначить ей временного опекуна, за ее финансовое состояние будет отвечать бухгалтер Джон Забел.