Раскрыта судьба детей Бритни Спирс в случае отмены опеки над артисткой

Отмена опеки над американской певицей Бритни Спирс не повлияет на ее договоренности с бывшим супругом Кевином Федерлайном, связанные с их общими детьми Шоном и Джейденом. Об этом адвокаты Федерлайна заявили TMZ.

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По словам защиты Федерлайна, дети Спирс выступили в суде, заявив, что не хотели бы изменений в достигнутом между их родителями соглашении. В настоящее время опека над 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом принадлежит Федерлайну, Спирс имеет право посещать их по желанию.

Очередное судебное заседание, посвященное опеке над Спирс, пройдет 12 ноября.

30 сентября стало известно, что суд в США отстранил Джейми Спирса, отца певицы, от опеки над ней. Судья постановил назначить артистке временного попечителя.

39-летняя Спирс находилась под опекой отца на протяжении 13 лет. Все это время денежные средства, заработанные певицей, были под контролем Джейми Спирса. Он также принимал все решения в ее жизни — от финансовых вопросов до выступлений, записей, туров, шоу, а также личных встреч. Позже Джейми Спирс был отстранен от принятия решений, связанных с личной жизнью артистки, но сохранил контроль над ее имуществом.