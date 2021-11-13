Разработан уникальный метод терапии паралича

Исследователи из США разработали новый метод терапии паралича и травм спинного мозга с помощью созданного ими препарата на основе пептидных супрамолекулярных полимеров. Посвященная уникальной терапии паралича статья ученых опубликована в журнале Science.

Материалы по теме Орбитальное здоровье Как космическая медицина спасает людей на Земле Бетон и его друзья Краткий обзор новых самовосстанавливающихся умных материалов

В своем эксперименте специалисты из Северо-Западного университета вводили подопытным мышам белковый скаффолд в жидком состоянии. Сразу после введения препарат превращался в гель из нановолокон, копирующих внеклеточный матрикс спинного мозга — как его структуру, так и сигналы рецепторам. «Ключевая инновация нашего исследования, которая ранее никогда не применялась, — способность контролировать движение более 100 тысяч молекул в нановолокнах», — отметил руководитель исследования, профессор Северо-Западного университета Сэмюэль Штупп. Это, по словам исследователей, позволяет молекулам лучше соединяться с рецепторами.

После того как им удается это сделать, молекулы отправляют два сигнала. Один из них запускает процесс регенерации аксонов — отростков нейронов, по которым идут нервные импульсы. Второй же способствует пролиферации других типов клеток, способствуя, в частности, восстановлению кровеносных сосудов, питающих нейроны, а также образованию миелина — оболочки нервных волокон. Как результат, с помощью терапии ученым удалось вылечить тяжелый паралич нижних конечностей за четыре недели.

«Наши синтетические сигнальные молекулы — это короткие, модифицированные пептиды, которые способны (…) выживать неделями для того, чтобы стимулировать биоактивность», — рассказывает первый автор исследования Заида Альварес. Исследователи надеются, что разработанная ими терапия в будущем будет использоваться не только для терапии паралича, но и для нейродегенеративных заболеваний.

