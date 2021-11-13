Выживший после падения под поезд в Москве мужчина найден мертвым

Мужчина, который выжил после падения на рельсы в московском метро, погиб. Его тело найдено рядом с высотным зданием, сообщает Telegram-канал «112».

Тело мужчины найдено в километре от станции метро «Сходненская» на улице Свободы. По данным Telegram-канала, он выбежал из метро сразу после происшествия, затем дошел до высотного здания и поднялся на 12 этаж. Личность погибшего пока не установлена.

Ранее мужчина прыгнул под движущийся поезд на станции метро «Сходненская» в Москве. Его бросился спасать стоявший рядом Алихан Азизов. Он погиб на месте от полученных травм. Сообщается, что ему было 26 лет.

13 ноября в московском метрополитене произошел сбой из-за падения на рельсы сразу двух пассажиров. Движения не было от станции «Планерная» до станции «Спартак». В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.