Четверо рабочих из Узбекистана погибли в Подмосковье

МЧС: в результате пожара в бытовках в Подмосковье погибли четверо рабочих из Узбекистана

Четверо иностранных рабочих погибли в результате пожара в бытовках в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областной главк МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло утром 13 ноября на площади около 200 квадратных метров в бытовках, расположенных по адресу улица Прибрежная, строение 2. К 15:40 по московскому времени пожар был полностью потушен.

Уточняется, что в результате происшествия погибли четыре человека, еще двое пострадали. При этом, по информации источника ТАСС в экстренных службах Подмосковья, все погибшие и пострадавшие являлись гражданами Узбекистана.

Солнечногорская городская прокуратура проводит проверку по данному факту. Также свою проверку начал следственный отдел по Солнечногорску главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.