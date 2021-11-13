Раскрыты возможности разрабатываемой в России новой зенитной ракетной системы

Российская С-550 станет первой в мире мобильной системой ПРО и противокосмической обороны

Новая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной (ПРО) и противокосмической обороны, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Оружие создается на базе С-500 «Прометей». По словам экспертов, новая ЗРС будет специализироваться на задачах противоракетной и противокосмической обороны.

«Возможности разработки по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, в основном межконтинентальных, а также средств космического нападения будут намного выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО — THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB», — раскрыл возможности один из специалистов. Второй источник подтвердил эту информацию и заявил, что работа находится «на продвинутом этапе».

9 ноября стало известно, что в России появится новая зенитная ракетная система. Специалисты из министерства обороны страны провели ряд совещаний с главой государства Владимиром Путиным. Президент сделал «особый акцент на важности опережающего развития отечественных систем, поставок в армию С-350, С-500, С-550». Других сведений о новой системе в ведомстве не сообщали.

Также на совещании у Путина стало известно, что в ближайшее время в войска отправят первый серийный образец С-500.

