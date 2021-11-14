На угольном складе НЛМК в Липецке сообщили о ликвидации пожара за 15 минут

Пресс-секретарь Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке, на складе которого прогремел взрыв, сообщил о полной ликвидации возгорания. Слова Руслана Харсиева приводит ТАСС.

«14 ноября в 21:30 на угольном складе произошёл хлопок с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс», — пояснил Харсиев.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в одном из угольных цехов НЛМК прогремел взрыв. В результате произошло обрушение кровли по всему периметру здания — это две тысячи квадратных метров. Поначалу сообщалось о возгорании в цехе углеподготовки, однако приехавшие на место пожарные следов пожара не обранужили. По их версии, на месте произошел взрыв. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем. Это работница завода, ее госпитализировали в шоковом состоянии.