На заводе НЛМК в российском регионе прогремел взрыв

В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В результате произошло обрушение кровли по всему периметру здания — это две тысячи квадратных метров. Поначалу сообщалось о возгорании в цехе углеподготовки, однако приехавшие на место пожарные следов пожара не обранужили. По их версии, на месте произошел взрыв.

«По направлению взрывной волны можно судить, что эпицентр был вблизи конвейера углеподготовки», — рассказал источник агентства «Интерфакс».

Известно по меньшей мере об одном пострадавшем. Это работница завода, ее извлекли из-под завалов и госпитализировали в шоковом состоянии. Сообщается, что под завалами могут находиться еще два человека. При этом, отмечается, что технологический процесс предприятия не нарушен.

В августе на территории НЛМК произошел взрыв на кислородно-распределительном пункте комбината. В результате инцидента обрушилась стена здания и пострадала кровля. Пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших не было.