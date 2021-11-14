Пушков назвал американских моделей «жертвами гамбургеров»

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что появившиеся в американском обществе стандарты красоты не имеют ничего общего с эстетикой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков выложил фотографию, на которой в нижнем белье позируют американские модели разных параметров и ужаснулся. «Красота, эстетика, гармония здесь не приветствуются. Приветствуются трансгендеры и жертвы гамбургеров и кока-колы. "Новая мода" как отражение того, что Америка несет миру», — так подписал фото Пушков.

Ранее Vogue впервые снял для обложки трансгендера. Редакторы американской версии журнала поместили трансгендерную модель на обложку ради борьбы со стандартами красоты.