Полная девушка прошла по городу в нижнем белье назло хейтерам

Жительница Нью-Йорка прошла по центральным улицам города в нижнем белье назло хейтерам, критикующим ее из-за полноты, и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша Виктория (Victoria) регулярно публикует на своей странице видео, посвященные бодипозитиву. При этом в некоторых из них она делилась рассказами о травле в сети в свой адрес. На кадрах одной из последних публикаций девушка засняла себя во время прогулки. На ней были черный кружевной бюстгальтер, клетчатая мини-юбка и кожаная куртка, а также множество аксессуаров: несколько подвесок, серьги и очки.

«Если вы хотите почувствовать себя хорошо, выходите гулять по Нью-Йорку в нижнем белье и с черной помадой», — подписала она ролик, который стал вирусным и набрал 11 миллионов просмотров и больше 2,3 миллиона лайков.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид героини материала в комментариях. Одни восхитились образом Виктории. «Это та энергия, в которой нуждается весь мир», «Люблю женщин, которые взращивают любовь к другим женщинам», «Ты просто невероятна», «Спасибо за вдохновение!», «Это видео сделало меня счастливой, ты прекрасна», — писали они.

Другие, напротив, раскритиковали девушку. «Извини, но я не одеваюсь так по понятным причинам», «Только не это», «Боже, кто будет такое носить?», «Это отвратительно», «Сегодня у людей не осталось ни капли стыда», — негодовали юзеры.

В октябре сообщалось, что полная женщина стала моделью в отместку оскорблявшим ее хейтерам. 22-летняя жительница Рексема Меган Бирн (Megan Byrne) рассказала, что в подростковом возрасте много раз попадала в больницу из-за анорексии. После рождения ребенка, у нее появился лишний вес. Вопреки ненависти к своему телу, Бирн решила принять участие в конкурсе красоты Miss Voluptuous Wales, в котором соревнуются только полные женщины, и победила.