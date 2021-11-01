Полная модель раскрыла самые обидные сообщения мужчин в адрес своей внешности

Жительница США раскрыла самые обидные сообщения мужчин, которые она получала в адрес своей внешности из-за полноты. На соответствующие видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Плюс-сайз-модель Линдси Уолтер (Lindsey Walter) регулярно публикует в соцсети ролики на тему бодипозитива и принятия себя. В одном из них она рассказала, что не так давно подписала контракт с модельным агентством. На кадрах ролика героиня материала отметила, что несмотря на успех в профессиональной сфере, она часто сталкивается с оскорбительными высказываниями и непрошеными советами мужчин в свой адрес.

Так, например, один из поклонников сказал ей: «Тебе повезло, что ты мне понравилась, несмотря на свои размеры». Другие хейтеры писали, что Уолтер следует прикрыть свое тело и не снимать себя на камеру в бикини из-за лишнего веса. Кроме того, среди хейтеров нашлись и те, кто упрекнул ее в риске заболеть сахарным диабетом. «Вы прекрасны до тех пор, пока диабет не убьет вас. Речь идет о здоровье», — гласил один из комментариев.

Публикация стала вирусной и набрала больше 644 тысяч просмотров и 63 тысячи лайков. Подписчики героини материала поддержали ее в комментариях. «Не слушай хейтеров. Ты прекрасна», «Игнорируй их, ты делаешь счастливой многих людей», «Когда они наконец поймут, что здоровье не определяется худобой?», «Скорее всего ты в разы здоровее человека, который это написал. Продолжай в том же духе!» — высказывались они.

В октябре сообщалось, что полная женщина стала моделью в отместку оскорблявшим ее хейтерам. 22-летняя жительница Рексема Меган Бирн (Megan Byrne) рассказала, что в подростковом возрасте много раз попадала в больницу из-за анорексии. После рождения ребенка, у нее появился лишний вес. Вопреки ненависти к своему телу, Бирн решила принять участие в конкурсе красоты Miss Voluptuous Wales, в котором соревнуются только полные женщины, и победила.