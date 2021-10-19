Полная женщина стала моделью в отместку оскорблявшим ее хейтерам

Полная британка стала плюс-сайз-моделью в отместку хейтерам, которые регулярно оскорбляли ее из-за фигуры. Ее историю приводит Daily Star.

22-летняя жительница Рексема Меган Бирн (Megan Byrne) рассказала, что в подростковом возрасте много раз попадала в больницу из-за анорексии, поскольку неоднократно пыталась похудеть. После рождения ребенка у женщины появился лишний вес, от которого она долгое время не могла избавиться. Тогда она поправилась до 88 килограммов.

«Я не приняла свою фигуру, но попыталась привыкнуть к ней. Мне казалось, что я отвратительная уродина, из-за чего меня никто не полюбит. Я говорила себе: "Ты огромная, некрасивая, на тебя никто не обратит внимания"», — призналась героиня материала.

По информации издания, Бирн решила принять участие в конкурсе красоты Miss Voluptuous Wales, в котором соревнуются только полные женщины, и в конечном счете победила. С того момента британка начала получать предложения о сотрудничестве с модными брендами и магазинами. Отмечается, что теперь она продвигает идеи бодипозитива.

«Назло всем, кто когда-либо унижал меня из-за моей фигуры, я стала успешной манекенщицей. Я продолжаю сталкиваться с оскорблениями, например, меня называют "свиньей" или "китом", но я стараюсь не обращать внимание на нападки со стороны незнакомцев», — заключила она.

В июле жительница Англии рассказала, что страдала от безответной любви и похудела на четыре размера за полгода. 18-летняя Изобель Морри объяснила, что начала стыдиться своего веса в 11 лет. По ее словам, она возненавидела собственное тело из-за безответной любви: девушка призналась в своих чувствах мальчику, который ей нравился, а юноша ответил ей: «Заткнись, кит».