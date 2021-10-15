Женщина похудела назло бывшему парню и восхитила подписчиков

Жительница Великобритании сбросила вес назло бывшему парню и восхитила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 30-летняя Джордан объяснила, что после расставания со своим возлюбленным она получила от него сообщение: «Тебя никто никогда не полюбит». Женщина решила отомстить обидчику и доказать обратное. На видео она прикрепила фото, на которых показала свою внешность сразу после разрыва, а затем продемонстрировала себя через несколько месяцев.

Так, Джордан похудела на несколько десятков килограммов, сменила гардероб, перекрасила волосы в светлый цвет и сделала стрижку, увеличила губы филлерами гиалуроновой кислоты и начала знакомиться с новыми мужчинами. «Сожалеешь, что потерял меня? Потому что я бы на твоем месте сожалела», — подписала англичанка видео, которое стало вирусным и набрало почти миллион просмотров и 122 тысячи лайков.

Пользователей сети восхитило преображение блогерши, и они принялись писать ей комплименты в комментариях под публикацией. «Ты стала гораздо ярче и счастливее! Так держать!», «Девочки, никому не позволяйте так с собой разговаривать! Джордан, ты красотка!», «Великолепно! Ты мой пример для подражания!», «Ты очень сильная, я горжусь тобой, ты проделала отличную работу над собой!», «Очень красивая!» — писали они.

В июле девушка страдала от безответной любви и похудела на четыре размера за полгода. 18-летняя Изобель Морри рассказала, что начала стыдиться своего веса в 11 лет. Героиня материала возненавидела собственное тело из-за безответной любви: она призналась в своих чувствах мальчику, который ей нравился, а юноша ответил ей: «Заткнись, кит».