Девушка прославилась в сети вопреки травле из-за формы ее груди

Девушка начала снимать себя на видео вопреки травле недоброжелателей в интернете и прославилась. На ее ролики в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша Оливия Даффин (Olivia Duffin), на которую в соцсети подписано 3,2 миллиона человек, рассказала, что ее регулярно критикуют из-за формы груди. Например, один из юзеров однажды написал ей: «Почему твоя грудь такая обвисшая? Носи топы, которые лучше держат форму». Другой пользователь сети указал на то, что молочные железы девушки располагаются слишком далеко друг от друга, в то время как третий посоветовал героине материала увеличить грудь.

В одном из своих последних видео Даффин заявила, что довольна своим внешним видом. «Мой парень любит мою маленькую грудь, поэтому на остальных мне все равно. Не нравится — не смотрите», — добавила блогерша.

Публикация стала вирусной и набрала 1,2 миллиона просмотров и 177 тысяч лайков. Подписчики поддержали девушку в комментариях под постом. «Ненавижу, когда люди стыдят других за тело», «Не слушай никого, ты прекрасна», «Действительно, зачем они смотрят, если им не нравится», «А потом они, наоборот, жалуются, что у всех сделанная грудь», — высказывались юзеры.

Ранее в ноябре полная модель раскрыла самые обидные сообщения мужчин в адрес своей внешности. Линдси Уолтер (Lindsey Walter) регулярно публикует в соцсети ролики на тему бодипозитива и принятия себя. Она рассказала, что один из поклонников написал ей: «Тебе повезло, что ты мне понравилась, несмотря на свои размеры».