Девушка начала сниматься в бикини после критики мужчин в адрес ее полноты

Жительница Бристоля, Англия, начала сниматься в бикини после критики мужчин в адрес ее аномальной полноты. Соответствующую историю публикует Daily Star.

22-летняя визажистка Саванна Салливан (Savannah Sullivan) рассказала, что ее тело начало стремительно меняться с 12 лет: руки и ноги девушки увеличивались в размере, из-за чего она впервые столкнулась с травлей со стороны сверстников.

В марте 2021 года героине материала диагностировали липедему — хроническое, обычно генетически унаследованное заболевание, которое сопровождается аномальным ростом, накоплением подкожной жировой ткани в конечностях, а также болезненными ощущениями.

По словам девушки, в подростковом возрасте она начала стесняться носить юбки и спортивную одежду во время тренировок. «Я всегда придерживалась здоровой диеты, но детям все равно: они грубые и начинают издеваться над теми, у кого есть лишний вес, — призналась Салливан. — В средней школе меня называли жирной, и это было ужасно. Парни говорили, что у меня огромные ноги. Один сказал, что он никогда бы не смог встречаться с девушкой, которая вдвое больше него».

Британка отметила, что испытывает постоянную боль в коленях. Помимо этого, Салливан приходится делать лимфодренажные массажи и носить компрессионную одежду, чтобы избавиться от отеков различных частей тела.

Визажистка заявила, что начала публиковать свои фото и видео в откровенных нарядах в соцсетях, чтобы обрести уверенность в себе и помочь другим женщинам с таким же недугом. На данный момент на ее страницу в TikTok подписано 3500 человек, а ее видео суммарно насчитывают больше 70 тысяч лайков.

«Демонстрация тела стало для меня чем-то освобождающим. Мы все разные. Иногда я смотрю в зеркало и осознаю, что люблю себя и свое тело, а в другие дни я хочу развернуть зеркало и больше никогда не видеть свое отражение», — поделилась она.

По информации издания, в 2022 году Салливан запланировала сделать ряд операций по удалению жира. В результате перенесенных процедур она потеряет более 40 фунтов (около 18 килограммов) лишнего веса.

Ранее в октябре женщина с заболеванием кожи рассказала о травле из-за «отвратительной» внешности. По словам 29-летней Кирсти Дженнингс (Kirsty Jennings), которая страдает от псориаза, незнакомцы часто критиковали ее внешность из-за пораженных участков кожи по всему телу и лицу. Героиня материала впервые обнаружила проблему в 17 лет в зоне локтей.