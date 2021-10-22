Модель без ноги рассказала о травле в сети за попытку привлечь к себе внимание

Модель и стилист с ампутированной ногой рассказала о травле в сети за попытку привлечь к себе внимание. Соответствующую историю публикует Daily Mail.

29-летняя Шери из Нью-Плимута, Новая Зеландия, потеряла левую ногу в возрасте шести лет, когда ей диагностировали рак костей — остеосаркому. Симптомами послужили регулярная лихорадка и постоянная боль в левом бедре: девочке было трудно бегать во время физкультуры в школе. Тогда врачи сказали, что единственный способ спасти ее жизнь — ампутация.

По словам героини материала, в подростковом возрасте ей было сложно принять себя из-за инвалидности. Я не верила, что устроюсь на работу, влюблюсь, заведу семью. «Я проплакала бесчисленное количество ночей и мечтала однажды проснуться и увидеть, что обе ноги целы», — призналась она.

Однако в возрасте 20 лет Шери поняла, что люди всегда будут на нее косо смотреть, поэтому это не должно стать для нее преградой для достижения своих целей. Девушка решила построить карьеру модели. С тех пор ей удалось стать героиней рекламных кампаний таких брендов, как Bluebella и Modibodi. Помимо этого, девушка начала делиться своими фотографиями в откровенных нарядах в социальных сетях.

Шери отметила, что публикация снимков сыграла в ее жизни большую роль, поскольку чем больше она показывала себя в интернете, тем меньше ее волновало, как на нее будут реагировать люди. Тем не менее активная деятельность в соцсетях привела к тому, что у модели появились хейтеры: по их мнению, Шери нарочно начала делать акцент на своей инвалидности ради популярности.

«Они часто обвиняют меня в том, что я притворяюсь одноногой. Некоторые пытались уличить меня в фотошопе, увидев на снимках отражение каких-то предметов на полу. Хейтеры считают это доказательством того, что я убираю одну ногу в фоторедакторе», — объяснила модель.

Героиня материала добавила, что хочет популяризировать моделей-инвалидов и быть примером для людей, у которых ампутированы конечности. «Я надеюсь, что меня увидят дети-инвалиды, которые не знают, что ждет их в будущем. Хочу быть полезной модной индустрии», — заключила она.

В июне модель без руки унизили во время кастинга на Неделе моды в Лондоне. 41-летняя Джу Снелл рассказала, что, когда она подошла к столику, за которым сидели представители модельных агентств, один из них сказал ей, указав на ее руку: «Это что? Нет, иди дальше». Женщину оскорбили его слова, и она обратилась с жалобой в организацию Fashion Scout.