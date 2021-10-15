Блогерша показала жировые складки на видео и возгордилась своей полнотой

Девушка станцевала в нижнем белье на камеру в ответ на оскорбления хейтеров и возгордилась своей полнотой. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Карина Ирби (Karina Irby) запечатлена в собственном пентхаусе в черных стрингах и сером кроп-топе. Блогерша станцевала на видео, сняв себя с разных ракурсов и показав жировые складки на животе. Девушка прикрепила к публикации комментарии нескольких хейтеров. «Почему ты как желе?», «Какого черта твои ноги выглядят так?», «Слишком жирная. Свинья», — высказывались они.

В описании под роликом Ирби ответила на слова хейтера. «Да, я выставляю напоказ свое тело в интернете, но это не дает вам права оскорблять или стыдить меня. (...) К вашему сожалению я сильнее, чем вы думаете, и я всегда буду выше ваших глупых комментариев», — заключила она.

Поклонники поддержали блогершу в комментариях под публикацией. «Карина, ты потрясающая. Я не удивлена, что вокруг так много жестоких людей, но в то же время не могу поверить, что кто-то критикует твои красоту, уверенность и вдохновляющий посыл», «Продолжай в том же духе!», «Ты горяча!», «Люблю тебя за бодипозитивную энергию», «Ты моя героиня, Карина», — хвалили они.

Ранее в октябре Карина Ирби показала целлюлит на фото без ретуши и восхитила фанатов. Девушка запечатлела себя на фоне океана в раздельном купальнике, который состоит из розового топа и желтых плавок. Блогерша сфотографировалась спиной к камере, продемонстрировав целлюлит на ягодицах и бедрах, а также складки на боках.