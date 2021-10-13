Блогерша показала целлюлит на фото без ретуши и восхитила фанатов

Девушка показала свою фигуру без обработки и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном в сети кадре Карина Ирби (Karina Irby) запечатлела себя на фоне океана. Она одета в раздельный купальник, состоящий из розового топа и желтых плавок. Блогерша сфотографировалась спиной к камере, продемонстрировав целлюлит на ягодицах и бедрах, а также складки на боках. Она подчеркнула, что на снимке полностью отсутствует ретушь.

«Никаких фильтров. Только я. Я публикую это фото на случай, если сегодня вы решили быть особенно строги к себе из-за целлюлита. Добро пожаловать в клуб настоящих людей. Каждая ямочка делает нас еще более особенными и уникальными», — подписала она пост.

Фанаты поблагодарили Ирби за публикацию. «Спасибо тебе большое за напоминание! Я часто ругаю себя за несовершенства своего тела. Твои посты помогают мне чувствовать себя лучше», «Ты сделала мой день лучше!», «Ты очень сильный человек!», «Великолепная фигура!», «Ты помогаешь мне полюбить себя!» — писали они.

Ранее в октябре модель Playboy раскрыла необычный способ избавиться от «апельсиновой корки». По словам Лу Дуарте (Lu Duarte), держать свое тело в форме ей помогает катание на роликах. Она заверила, что катается по пять часов в день. «Это помогает мне укрепить мышцы и похудеть. Я чувствую себя намного сильнее, чем раньше. Я даже больше не знаю, что такое целлюлит, и поняла, что моя талия стала тоньше, а изгибы — более выразительными», — пояснила героиня материала.