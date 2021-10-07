Модель Playboy раскрыла необычный способ избавиться от «апельсиновой корки»

Модель американского эротического журнала Playboy раскрыла необычный способ похудеть и избавиться от целлюлита. В качестве метода избавления от «апельсиновой корки» на теле она назвала занятие определенным видом активного отдыха и спорта. Об этом сообщает Daily Star.

По словам Лу Дуарте (Lu Duarte), держать свое тело в форме ей помогает катание на роликах. Она заверила, что катается по пять часов в день. «Это помогает мне укрепить мышцы и похудеть. Я чувствую себя намного сильнее, чем раньше. Я даже больше не знаю, что такое целлюлит, и поняла, что моя талия стала тоньше, а изгибы — более выразительными», — пояснила героиня материала.

Модель также отметила, что катание на роликах приносит ей удовольствие и радость. «Приятнее всего то, что это весело! Это все равно что стать ребенком и заниматься спортом весь день, вы даже не думаете об этом как об упражнении. Словно это забавная игра с дополнительным бонусом в виде хорошей фигуры», — сказала Дуарте.

В сентябре тренер раскрыла три главные ошибки при похудении. Рейчел Аттард (Rachael Attard) объяснила, что при похудении многие люди выбирают неправильный тип кардиотренировок. По ее словам, бег, ходьба по лестнице и кроссфит являются не слишком эффективными в борьбе с лишними килограммами.