Блогерша показала изменения в теле в течение дня и порадовала фанатов

Блогерша Амбар Мираж Дрисколл показала изменения своей фигуры в течение дня и порадовала фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Девушка опубликовала коллаж, на котором продемонстрировала свое тело в нижнем белье в разное время суток. На кадре слева она запечатлела себя сразу после пробуждения. На фото виден ее подтянутый рельефный пресс.

При этом на соседнем кадре героиня материала показала себя в тот же день в расслабленной позе после приема пищи. Блогерша позирует с круглым животом, на котором появились жировые складки.

«Просто напоминаю вам о том, что наши тела не должны выглядеть одинаково в течение дня. Когда я была моложе, у меня были очень нереалистичные представления о своей фигуре. Плоские животы не являются аксессуарами, они не могут находиться в одном состоянии в течение целого дня, — посетовала Дрисколл. — Многие женщины попросту не могут иметь плоский живот из-за генетики».

Фанаты поблагодарили юзершу за пост. «Ты всегда помогаешь мне чувствовать себя хорошо. Спасибо тебе за то, что показываешь свое настоящее тело!», «Амбар, спасибо тебе за напоминание о том, что все мы можем быть разными, и это не страшно!», «Я восхищаюсь твоей храбростью!», «Ты мое вдохновение!», «Я равняюсь на тебя!» — писали пользователи сети.

Ранее в сентябре другая блогерша показала жировые складки на фото без ретуши и восхитила фанатов. На размещенном в сети кадре Карина Ирби запечатлела себя, сидя на пляже. Она одета в раздельный купальный костюм белого цвета с коровьим принтом. Блогерша сфотографировалась в расслабленной позе, продемонстрировав жировые складки на животе. Она подчеркнула, что на снимке полностью отсутствует ретушь.