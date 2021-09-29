Блогерша показала жировые складки на фото без ретуши и восхитила фанатов

Девушка показала свою фигуру без обработки и восхитила пользователей сети. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре Карина Ирби (Karina Irby) запечатлела себя, сидя на пляже. Она одета в раздельный купальный костюм белого цвета с коровьим принтом. Блогерша сфотографировалась в расслабленной позе, продемонстрировав жировые складки на животе. Она подчеркнула, что на снимке полностью отсутствует ретушь.

«Когда я впервые сделала это фото, я почувствовала себя некрасивой и решила не публиковать его в сети. Однако сейчас, глядя на этот снимок по-новому, я думаю, что выгляжу потрясающе! Я считаю, что очень важно делиться такими фотографиями в социальных сетях, чтобы помнить, что настоящие тела могут выглядеть по-разному», — подписала она пост.

Фанаты поблагодарили Ирби за публикацию. «Спасибо тебе за то, что ты такая уверенная в себе! Ты делаешь меня сильнее», «Ты — мое вдохновение!», «Спасибо, что не стесняешься быть настоящей и показывать свое тело! Я тебя люблю», «Я каждый день захожу на твою страницу, потому что ты меня мотивируешь на любовь к себе», «Ты лучшая!» — писали они.

В апреле британская модель показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков. Блогерша Джорджи Кларк (Georgie Clarke) опубликовала коллаж, на котором продемонстрировала свою фигуру в нижнем белье с разных ракурсов. На кадре слева она стоит лицом к камере с ровной осанкой и расправленными плечами, придерживая руками ягодицы. Такая поза позволяет знаменитости выглядеть стройной. На соседней фотографии Кларк повернулась спиной к объективу, чтобы показать целлюлит на бедрах и ягодицах.